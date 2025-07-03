Перші українські кавуни вже у продажу: скільки зараз коштує кілограм

Цього року сезон баштанних розпочався майже в той самий час, що й роком раніше.

В Україні в продаж надійшли перші місцеві кавуни врожаю 2025 року. Поки що до збирання баштанних розпочали лише фермери південних областей і Закарпаття.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що сезон кавунів розпочався приблизно в той самий період, що й роком раніше, але поки що лише окремі фермери відпускають продукцію великим оптом.

Так, ціни на кавуни перебувають у межах 20-28 грн/кг ($0,48-0,67/кг), а пропозиція незначна. Зазначається, що на сьогодні відпускні ціни на перші партії в середньому на 10% вищі, ніж на початку сезону 2024 року.

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Фермери вказали, що масовий продаж кавунів в Україні почнеться ближче до середини липня. Водночас не виключено, що ціни можуть різко обвалитися найближчим часом через збільшення пропозиції.

Ціни на кавуни в супермаркетах України

В АТБ ціна перебуває на рівні 29,89 грн/кг.

У Сільпо кавун можна купити за 32,40 грн/кг.

Водночас у Varus його можна купити за 39,90 грн/кг.

Ціни на овочі та фрукти в Україні - останні новини

Ціни в Україні на овочі, фрукти та ягоди в останній тиждень червня змінилися. При цьому подорожчала рання картопля.

Водночас у фруктово-ягідному сегменті через низьку якість черешні, продавці вимушено знижували ціни. Крім того, українські садівники приступили до збору врожаю лохини з відкритого ґрунту, але ціни на ягоду космічні.

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