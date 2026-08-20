Чи закриються 'Сільпо' та АТБ: відповідь Мінагро

Міністр розповів, чи загрожує Україні дефіцит продуктів.

Після цілеспрямованих атак російських окупантів на розподільчі центри і втрат значних обсягів продукції ситуація в продуктових мережах дійсно складна. Проте дефіциту товарів немає – можливі лише короткострокові перебої з постачанням до магазинів.

Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час брифінгу, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про можливість закриття торговельних мереж та дефіциту товару в Україні.

"На сьогодні наявних потужностей по виробництву продукції в Україні більш ніж достатньо для того, щоб закрити внутрішнє споживання по кожному з базових продуктів. Де є складність – дійсно можуть виникати короткострокові перебої з точки зору доставки, тому що логістику треба змінювати. Форма змінюється, в тому числі на максимально пряму розвозку", – розповів Висоцький.

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За його словами, асортимент товару буде меншим, проте сам товар буде.

"Чи є загроза в тому, що в принципі буде фізичний дефіцит продукції? Такої загрози немає. Чи є ймовірність, що асортимент може бути зменшений? Так, є така ймовірність. Але разом з тим все рівно продукція буде доступна в кожному населеному пункті в тій чи іншій формі. Може бути короткострокова відсутність такого широкого вибору, до якого звикли споживачі", – пояснює міністр.

Наразі не можна казати, які категорії товарів постраждали найбільше.

"Тут немає якоїсь конкретної продукції, тому що в розподільчому центрі було все: від, умовно, води з великим терміном зберігання до чогось швидкопсувного. Тому не можна зараз виділити якусь конкретну продукцію. Просто певні запаси були знищені, і потрібен час на їхній перерозподіл тепер", – підсумував Висоцький.

Росія б'є по логістичним центрам продуктових мереж в Україні – головні новини

19 серпня голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що низка великих компаній, зокрема продуктові мережі "Сільпо" та АТБ, знаходяться на межі зупинки.

Слід зазначити, що внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів в ніч на 5 серпня зазнали масштабних руйнувань логістичний центр мережі супермаркетів Novus та два розподільчі центри "Сільпо".

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