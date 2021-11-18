У планах - виплачувати дотації за утримання худоби, розширити площі для садівництва, підтримувати органічне виробництво.

У наступному, 2022 році, в Україні продовжать працювати програми підтримки вітчизняних аграріїв, які діють у поточному році, такі як: часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, здешевлення кредитів для АПК, фінансова підтримка розвитку садівництва та виноградарства, субсидії для новостворених господарств та інші.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра агрополітики України Тарас Висоцький під час Всеукраїнського фермерського форуму.

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"Одна з найбільш масштабних програм держпідтримки, яка підтримує не тільки українських аграріїв, а й вітчизняних виробників с/г техніки, - це часткова компенсація вартості цієї техніки в розмірі 25%", - сказав Висоцький.

Діюча програма, яка реалізується разом з банківськими установами, - здешевлення кредитів. Як пояснює заступник міністра, це компенсація процентної ставки в розмірі 1,5 облікової ставки НБУ (на сьогодні це близько 13%).

Також, додав Висоцький, існує програма, яка передбачає підтримку садівників і виноградарів.

"Ми системно підтримуємо цей напрямок. Підтримка полягає в компенсації до 80% вартості саджанців, також компенсується до 50% вартості інфраструктурного будівництва і до 30% - придбання спецтехніки", - сказав Висоцький.

Також він повідомив, що передбачається виплата субсидії для новостворених фермерських господарств, які працюватимуть на землі. Розмір субсидії становить 5 тис. грн за 1 га, але не більше 100 тис.грн на одне господарство. Для підприємств, які готові займатися вирощуванням корів, передбачається дотація в розмірі 10 тис.грн на одну голову, але не більше 300 тис. грн на господарство.

"З нового року планується запуск нової програми, яка передбачає надання 10-річних безвідсоткових кредитів до 1 млн грн для сімейних фермерських господарств для купівлі землі, якщо є така необхідність, але ці кошти можна використовувати на інші цілі", - розповів Висоцький.

За його словами, з цього року запрацював новий напрямок підтримки для тваринництва. Це спеціальна дотація розміром 1 тис.грн на одну голову вівцематки, ярки, козематки. А також виплата за приріст поголів'я корів власного відтворення - до 30 тис.грн, що стимулюватиме підприємства займатися внутрішньою селекцією та оновлювати стадо якісним поголів'ям.

Також держава підтримує тих аграріїв, які займаються вирощуванням нішевих культур. Як повідомив заступник міністра, існує програма виплати 5 тис. грн за 1 га, але не більше, ніж за 300 га, для тих, хто вирощує гречку. До цієї програми планують додати виплати за вирощування таких культур, як сорго, овес, просо, жито, цукровий буряк.

Оскільки все частіше врожаї страждають від посухи, то з'явилася потреба зрошення земель. Держава готова підтримувати аграріїв, які будуть користуватися меліорованими землями, і буде компенсувати їм до 25% вартості витрат, зазначив Висоцький.

Також серед ідей на майбутнє, за словами чиновника, є продовження підтримки розвитку тваринництва, збільшення площ для садівництва, що, в першу чергу, дозволить збільшити кількість робочих місць і розвивати органічне виробництво.

Фінансування агросектору:

На фінансування агросектору у проекті бюджету на 2022 рік закладено 8 млрд гривень, тоді як у бюджеті на поточний рік видатки на цю сферу становлять 4 млрд грн.

Автор: Альона Кириченко