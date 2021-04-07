Кошти отримають понад тисячу аграріїв, які постраждали від втрати посівів внаслідок погодних умов.

Кабмін розширив державну фінансову підтримку аграріїв в поточному році на ряд нових напрямків, у тому числі страхування посівів і компенсації за втрачений урожай.

Потрібну постанову прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

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З чинної програми допомоги АПК обсягом 4,7 млрд грн на нові напрямки планується виділити 500 млн грн.

Зокрема, на страхування сільськогосподарської продукції - 50 млн грн, відшкодування збитків від пошкодження посівів внаслідок несприятливих погодних умов - 240 млн грн.

"Ці кошти забезпечать збереження власного доходу сільгосптоваровиробників у сумі близько 10 млрд грн (застраховані посіви на площі понад 115 тис.га, виплати складуть близько 450 грн на гектар). Також компенсацію прямих втрат обсягом 4668 грн/га отримають 1085 постраждалих суб'єктів", – йдеться в пояснювальній записці до постанови.

Також 50 млн грн спрямують на підтримку виробників, які використовують меліоративні землі, 50 – виробникам органічної продукції, ще 60 - на розвиток галузі картоплярства.

На бюджетні субсидії з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь буде виділено ще 50 млн грн.

Що цьому передувало

За даними "Аграрного союзу України", втрати сільгоспвиробників України через посуху і заморозки у 2020 році досягли 118 млрд грн.

У 2017 році Міністерство аграрної політики та продовольства планувало розробити механізм страхування сільгоспвиробників від стихійних явищ. Однак досі це не було зроблено.

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Автор: Ганна Нагорна