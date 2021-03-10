Уряд спростив механізми виплати коштів і подачі документів.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив оновлений порядок надання фінансової підтримки для розвитку в Україні виноградарства, садівництва та хмелярства.

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Про це повідомила прес-служба уряд.

"У 2021 році програма з підтримки виноградарства, садівництва і хмелярства передбачає мінімум 1500 га нових насаджень, 500 га нових шпалер і 1400 га під крапельним зрошенням. Прийняте рішення вдосконалює механізм виплати коштів і спрощує процедуру подачі документів на отримання компенсації", - наводяться в повідомленні слова міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Зазначається, що один сільгоспвиробник, скориставшись програмою, може розраховувати на фінансову підтримку в розмірі до 60 мільйонів гривень.

За цією програмою передбачається компенсація до 80% витрат на придбання посадкового матеріалу, до 50% витрат на спорудження шпалер і установку систем крапельного зрошення, будівництво і реконструкцію холодильників, цехів переробки та об'єктів по заморожуванню продукції, а також допомога по інших напрямках.

Держпідтримка програми з розвитку в Україні садівництва, виноградарства і хмелярства у 2021 році становитиме 450 мільйонів гривень, що на 160 мільйонів гривень більше, ніж минулого року.

Що цьому передувало

У вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду з проханням приділити особливу увагу малим виробництвам у сфері виноградарства та виноробства.

За даними Асоціації "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ), негативне сальдо зовнішньої торгівлі виноградними винами критично зросло за останні роки й становить 166,2 мільйона доларів.

Експерти УКАБ зазначають, що, враховуючи скасування мита на імпорт вина з Європейського Союзу з початку поточного року, яка діятиме наступні 7 років, кардинальних змін у структурі імпорту не уникнути.

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Автор: Ганна Нагорна