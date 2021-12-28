Накопичення Китаєм є однією з причин зростання цін на продовольство.

Китай зумів накопичити більше половини світових запасів кукурудзи та інших зернових.

Це призвело до різкого зростання цін на планеті і голоду в ряді країн, пише видання NIKKEI Asia.

Китай підтримує свої запаси продовольства на історично високому рівні. Його запаси пшениці можуть задовольнити внутрішній попит протягом півтора років.

Читайте такожЧерез ціни на газ Кабмін готовий ввести обмеження на соціальні продукти-Шмигаль

Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, очікується, що в першій половині 2022 року Китай зосередить 69% світових запасів кукурудзи, 60% рису і 51% пшениці.

Індекс цін на продовольство, розрахований продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН, в листопаді був приблизно на 30% вище, ніж роком раніше. Накопичення Китаєм є однією з причин зростання цін на продовольство.

Як повідомляв УНІАН, за січень-жовтень 2021 року експорт вітчизняних товарів до Китаю зріс на 20% і склав 12% від усього українського експорту.

Вас також можуть зацікавити новини: