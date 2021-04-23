Це могло статися через дії Китаю.

Ціни на соняшникову олію в Україні зросли через неврожай соняшнику та попит з боку Китаю.

Про це заявив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон в ефірі "Громадського радіо".

"Одним із ключових факторів зростання цін на соняшник було зниження врожайності у минулому році, бо соняшникова олія, яка виробляється, вона виробляється із соняшнику минулого врожаю. Минулого року була посуха, яка доволі сильно вдарила по півдню України, де сконцентровані найбільші площі соняшнику", - пояснив він.

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За його словами, Китай – ще один фактор того, чому на світових ринках піднялись ціни на зернові, цукор та рослинну олію.

"Китай скуповує аграрну продукцію і накопичує її всередині країни, а такий попит з боку Китай пояснюється зростанням його населення та політикою країни", – каже експерт.

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Автор: Юрій Годован