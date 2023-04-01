В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

В Україні зафіксовано новий випадок африканської чуми свиней в дикій фауні.

Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, новий випадок захворювання виявлено на території Ічнянського національного природного парку.

Як йдеться в повідомленні, виявлення вірусу підтверджено звітом про результати дослідження Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Повідомляється, що виявлено ДНК вірусу африканської чуми свиней.

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З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС проведено засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації, рішенням якої затверджено план з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичного осередку, зони захисту та нагляду.

В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність із розведення, утримання та обігу свиней рекомендуємо не здійснювати господарські зв’язки із зазначеною територією.

Африканська чума свиней

Африканська чума свиней - це високозаразне вірусне захворювання. Проявляється лихоманкою, синюшністю шкіри та поширеними крововиливами внутрішніх органів. Смертність, в залежності від перебігу хвороби, може бути від 50% до 100%. Тварини, які перехворіли та вижили, залишаються довічними вірусоносіями. Для людини африканська чума свиней безпечна.

З січня 2021 року в Україні зафіксували 11 випадків захворювання на африканську чуму свиней.

23 червня 2022 року новий спалах африканської чуми свиней був зафіксований в особистому підсобному господарстві в селі Івано-Благодатне Кропивницького району.

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