Цей коридор працює в режимі як імпорту, так і експорту.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук зауважує, що "зерновий коридор" дозволяє забезпечувати досить немалу кількість суден.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації із "зерновими коридорами".

"Цей коридор працює. Він вже не "зерновий". Фактично він працює в такому режимі, який дозволяє забезпечувати досить немалу кількість суден. Звісно, нам дуже далеко ще до показників, які ми мали до початку повномасштабного вторгнення. Тим не менш, це більше сотні на захід, на вихід", - зауважив речник.

Він додав, що цей коридор працює в режимі як імпорту, так і експорту, що є дуже важливим показником.

"Нас не може не радувати той рівень довіри, з яким до нас ставляться судновласники, екіпажі, команди, довіряючи нам і повертаючись до наших територіальних вод", - сказав Плетченук.

Водночас речник зазначив, що це складна робота – забезпечувати їхню безпеку. Проте є сталий розвиток у цьому питанні та стала робота.

Зернова ініціатива - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що його країна передасть Україні патрульні кораблі для захисту "зернового коридору". Він зауважив, що Україна завдяки постачанню зернових продовжує забезпечувати світ продовольством.

Також днями президент України Володимир Зеленський зазначив, що "зерновий коридор" працює. "Нині долаємо позначку в 4 мільйони тонн вантажів і зберігаємо позитивну динаміку", - сказав він.

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