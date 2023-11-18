Ймовірно, судно натрапило на плаваючу морську міну.

У Чорному морі на міні підірвалося торгове судно, що перевозило зерно. Воно отримало легкі пошкодження біля узбережжя України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на морських спеціалістів та джерела в українському уряді. За попередніми даними, балкер Georgia S під прапором Ліберії, завантажений пшеницею, прямував із порту Південний, але зазнав пошкоджень у відкритому морі в четвер, 16 листопада.

За інформацією джерела в українському уряді, ймовірно, судно натрапило на плаваючу морську міну. За даними компанії MarineTraffic, яка займається відстеженням суден і морською аналітикою, в п’ятницю судно продовжило рух до румунського порту Констанца.

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Міни у Чорному морі

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія забруднила мінами й акваторію Чорного моря. Їх часто виносить на узбережжя, зокрема на Одещині та Миколаївщині, також такі вибухові пристрої дуже небезпечні для цивільного судноплавства.

Зокрема, 6 жовтня повідомлялося, що в Чорному морі підірвалося торговельне судно Kafkametler (прапор Туреччини). Судно отримало пошкодження в 11 морських милях на північ від міста Суліна в Румунії. Ще один інцидент стався нещодавно, 15 жовтня, біля берегів Румунії - на міні підірвався нафтовий танкер Ali Najafov (прапор Ліберії).

Туреччина, Болгарія та Румунія вирішили створити ініціативу для боротьби з морськими мінами в Чорному морі.

Після виходу РФ із "зернової угоди" армія країни-агресорки почала завдавати удари по портах Одещини та місцях зберігання збіжжя. ВМС ЗСУ запропонували альтернативний шлях для цивільних суден, які транспортують продовольство.

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