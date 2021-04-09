У закону, який знизив ПДВ на ряд видів сільськогосподарської сировини, є два негативні наслідки - зростання цін на готову продукцію і тінізація бізнесу.

Аграрні підприємства переробної галузі несуть шокуючі збитки після зниження ПДВ на деякі види аграрної сировини до 14% з 20%.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За його словами, 8 квітня він провів зустріч з головою парламентського комітету з питань аграрної політики Миколою Сольським і представниками борошномелів, м'ясників і молочників.

"Тема вже традиційна - пільга 14% ПДВ, від якої виграли окремі вертикально інтегровані холдинги, а збитки в шокуючих обсягах отримали переробники", - написав він.

Детутат додав: "Деякі лобісти цього рішення на зустріч не прийшли й правильно зробили. Враховуючи психологічний стан представників галузей і те, що зустріч була очною, закінчиться могло по-різному".

Голова профільного комітету зазначив, що у прийнятого закону №1115, який знизив ПДВ на деякі види сільськогосподарської сировини, є два "вбивчі" наслідки - зростання цін на готову продукцію і тінізація бізнесу. Він підкреслив, що помилку потрібно терміново виправляти.

Що цьому передувало

22 лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ з 20% до 14% для деяких видів аграрної продукції.

Право на знижену відсоткову ставку ПДВ отримали такі види продукції: велика рогата худоба, свині, пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння льону, ріпаку, насіння соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур, цукровий буряк та ін.

За словами експерта Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Леоніда Тулуша, зниження ПДВ спровокувало появу нових схем в агросекторі та призвело до податкової дискримінації деяких учасників ринку.

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Автор: Ганна Нагорна