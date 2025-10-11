Crimson Collective опублікувала скріншоти з нібито внутрішніми файлами Nintendo.

Схоже, Nintendo стала новою жертвою відомого хакерського угруповання Crimson Collective. Як повідомляють аналітики Hackmanac, зловмисники опублікували скріншот із папками під назвою "Nintendo topic files", заявивши, що мають у своєму розпорядженні внутрішні дані японської корпорації. Сама Nintendo поки що зберігає мовчання.

Crimson Collective уже кілька разів встигла засвітитися за останні тижні. На початку жовтня група атакувала Red Hat, зламавши приватні GitHub-репозиторії компанії і викравши близько 570 гігабайт даних. Red Hat пізніше офіційно підтвердила факт кібератаки і визнала, що хакери намагалися шантажувати компанію.

Кібератаки на ігрові компанії - явище не рідкісне. За останні роки під ударом уже опинялися Capcom, CD Projekt і Insomniac Games. Остання особливо постраждала 2023 року, коли хакери виклали в мережу десятки гігабайт конфіденційних матеріалів, включно з внутрішнім листуванням, планами релізів і навіть подробицями Marvel's Wolverine.

