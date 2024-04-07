Наразі ціни і вже в середньому на 50% вищі, ніж торік.

В Україні з 1 по 7 квітня подорожчали імпортні помідори на тлі недостатньої пропозиції томатів на ринку. З початку тижня ціни зросли в середньому на 11%, і наразі продукція оптом пропонується до продажу по 84-100 грн/кг ($2,15-2,56/кг), повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що також подорожчанню цієї продукції сприяє зростання цін безпосередньо в самій Туреччині з огляду на активізацію поставок до країн Євросоюзу.

Гравці ринку також відзначили, що тенденція зростання цін на тепличні томати в Україні зумовлена підвищеним попитом на цю продукцію на тлі доволі низької пропозиції імпортного томату. Наразі на українському ринку, як і раніше, домінує турецька продукція, оскільки місцеві тепличні комбінати ще не почали сезон збирання цих овочів.

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Варто зазначити, що наразі ціни на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 50% вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Однак продавці не виключають, що вже в другій половині квітня зростання цін припиниться. До цього моменту більшість українських тепличних комбінатів вийдуть на ринок з новим оборотом томатів.

Ціни на овочі

Ціни на огірки в Україні змінилися. На початку квітня зафіксоване стрімке падіння вартості цих овочів з теплиць. Однією з причин такої динаміки експерти називають теплу погоду, яка встановилася майже на всій території України.

У перший тиждень квітня на ринку білокачанної капусти в Україні спостерігається тенденція зниження попиту і цін. Тільки за вихідні продукція в українських господарствах подешевшала в середньому на 26%.

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