Станом на середину травня в країні вже посіяно 247 тисяч га цієї культури.

Україна цього року може засіяти найбільшу за 12 років площу ярої пшениці. Як повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, станом на середину травня в країні вже посіяно 247 тисяч га цієї культури. Прогнозується, що цей показник сягне до 285 тисяч га.

"Востаннє в Україні під час весняної посівної подібні площі пшениці сіяли 12 років тому. До прикладу, у 2013 році, до початку війни Росії проти України та тимчасової окупації частини наших територій, цей показник становив 160,2 тисяч га. У 2021 - українські аграрії засіяли 192,1 тисяч га ярої пшениці", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі лідером з сівби цієї культури є Дніпропетровщина, там аграрії вже засіяли 32,10 тисяч га. Торік найбільше було посіяно на Тернопільщині – 22,4 тисяч га, а в 2021 на Житомирщині - 21,8 тисяч га.

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Однак, як наголосили у відомстві, незважаючи на збільшені площі посіву ярої пшениці, їхня частка становить лише 10% від загальної площі виробництва цієї культури в Україні. Тож таке зростання суттєво не компенсує загальне скорочення посівних площ пшениці у новому сезоні.

Сільськогосподарська продукція в Україні - на що чекати під час віни

За підрахунками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", в Україні у 2023 році обсяги виробництва валової продукції сільського господарства можуть зменшитися порівняно з 2022 роком на 2,1%.

Зокрема, під впливом логістичних проблем експорту сільськогосподарської продукції та падінням закупівельних цін, сільгоспвиробники змушені скорочувати виробництво найбільш продуктивних видів продукції, таких як пшениця та кукурудза.

За попередніми прогнозами Мінагрополітики, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн, з яких — понад 16,5 млн тонн пшениці.

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