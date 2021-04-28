Для прийняття законопроекту в першому читанні не вистачило 5 голосів.

Верховна Рада на засіданні 27 квітня провалила голосування за законопроект, який націлений на розвиток гідротехнічної меліорації земель в Україні.

За прийняття законопроект "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель" (№5202) у першому читанні проголосували 221 народний депутат при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Також депутати 270 голосами "за" відправили законопроект на доопрацювання.

Як пояснив голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, законопроект створює умови для передачі у власність водокористувачів державної меліоративної інфраструктури, яку зараз не можна приватизувати.

"В Україні є кілька зрошувальних систем, а також магістральні канали та насосні станції, де не можна проводити приватизацію. Крайні насосні станції можна передати у власність об'єднань водокористувачів для того, щоб вони вносили інвестиції та ефективно розподіляли воду по цим насосним станціям", – сказав він.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, площа зрошуваних земель в Україні у 2020 році становила 551 тис.га. При цьому в 1990 році меліорація проводилася на 2,29 млн га земель.

За даними офісу підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, при загальній площі сільськогосподарських земель у 40,5 млн га, постійного зрошення потребують 18,7 млн га, періодичного – 4,8 млн га.

"Враховуючи зміни клімату, площа сухих і дуже сухих земель, які потребують зрошення, надалі буде тільки збільшуватися", – сказано в записці.

Що цьому передувало

У жовтні 2020 року Кабінет Міністрів затвердив план реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року. На думку уряду, реалізація стратегії дозволить залучити інвестиції у сферу меліорації.

8 лютого 2021 року в Мінагпрополітики анонсували запуск в Україні спецпроекту по зрошенню земель.

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Автор: Ганна Нагорна