Уряд України запускає загальнонаціональний проект зрошення та меліорації в південних областях України, до якого будуть залучені значні кошти.
Про це заявив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко в ефірі "Радіо НВ".
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"У нас є 2 млрд грн в рамках загальних державних витрат. У нас є кредитні гарантії на 7 млрд грн. У нас є 0,5 млрд грн на компенсацію обладнання для зрошення та меліорації", — зазначив він.
Крім того, за словами міністра, якщо найближчим часом буде прийнятий законопроект "Про об'єднання водокористувачів", то Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк і міжнародна фінансова корпорація (IFC) готові виділити на ці проекти $2 млрд.
"Таким чином, держава чистить канали, дає воду, а приватний капітал підключається до системи насосної станції та зрошення у себе на полях виробляє самостійно. Це буде прорив для України", - підсумував Лещенко.
Що цьому передувало
17 грудня Верховна Рада призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.
Того ж дня, 17 грудня 2020 року, новопризначений міністр Лещенко розповів про пріоритети у роботі міністерства, серед яких, зокрема, підтримка тваринництва та зрошення.
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