Цифра менша за попередній прогноз уряду.

За більш ніж два тижні роботи ринку землі в Україні сформувалася середня мінімальна ціна, за якою власники продають паї, - вона менша за попередні прогнози уряду.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Мінімальна ціна, за якою можна виставляти землю на продаж, - по кожній області вона відрізняється – але в середньому - це близько однієї тисячі доларів за гектар", - сказав він.

Ринок землі в Україні: що необхідно знати

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко озвучив вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні.

2 липня вартість землі озвучили в Кабміні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масового розпродажу українських земель після відкриття ринку не спостерігається.

За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.

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Автор: Ганна Нагорна