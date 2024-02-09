Найбільше за останній рік подорожчали овочі, м'ясо та м'ясопродукти, масло та молоко.

Ціни на продукти харчування в Україні у січні порівняно з січнем минулого року збільшилися в середньому на 3,5%. Такі дані наведені у експрес-випуску Державної служби статистики України.

Найбільше зростання цін торкнулося овочів — за рік ціни на них "скакнули" на 13,1%. Окрім цього суттєво зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти (10,2%), масло (10,2%) та молоко (9,3%).

Ціни на сир і м’який сир (творог) збільшилися на 7,6%. Хліб подорожчав на 5,8%, а риба та продукти з риби — на 5,3%. Фрукти додали у ціні 2,3%, у той час як макаронні вироби подорожчали лише на 0,3%.

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Серед лідерів падіння цін виявилася соняшникова олія (-16,1%), яйця (-18,7%) та цукор (-8,4%).

Окремо Держстат наводить цифри про зростання цін на безалкогольні напої: згідно з представленими даними, зростання склало 5,8% порівняно з минулим січнем. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 9,5%. Загалом споживчі ціни, включно з цінами на одяг і взуття, збільшилися на 4,7%.

Як змінювався рівень інфляції

Як раніше повідомляв Держстат, споживча інфляція в 2023 році сповільнилася до трирічного мінімуму і склала 5,1%. В грудні, порівняно із листопадом, зростання цін склало лише 0,7%. Ціни на харчі та безалкогольні напої у минулому році зросли в цілому на 4%.

На початку року мало місце суттєве зростання цін на окремі продукти, зокрема на огірки. Загалом станом на початок січня майже всі овочі "борщового набору" коштували на 20% більше, ніж рік тому.

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