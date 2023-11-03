Природний газ та нафта подешевшають за підсумками року.

За підсумками 2023 року світова ціна на нафту впаде до $84,4 за барель ($86,6 на сьогодні). Природний газ впаде в ціні до $517 за тисячу кубометрів ($544 за тисячу кубометрів), йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України.

Ціни на нафту

Світові ціни на нафту переглянуті в бік підвищення через обмежувальну політику країн ОПЕК, що діятиме до кінця 2024 року (довше, ніж раніше очікувалося), жорсткіші заходи Саудівської Аравії щодо обсягів видобування, обмеження експорту Росією та стійкіший попит США.

"Однак нарощування виробництва США, окремими країнами Латинської Америки та Африки сформує знижувальний тиск на ціни. Додатковим чинником буде продаж неконтрольованої нафти з п’яти країн: Ірану, Іраку, Лівії, Нігерії та Венесуели", - йдеться в прогнозі.

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За даними НБУ, середня ціна нафти марки Brent у 2022 році зросла на 41,8% до 99,8 доларів за барель. Проте, за прогнозами НБУ, у 2023 році ціни впадуть на 15,4% до 84,4 доларів за барель. У 2024 році ціни зростуть на 2,0% до 86,1 доларів за барель, а у 2025 році впадуть на 13,2% до 74,7 доларів за барель.

Ціни на газ

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період поволі знижуватимуться. Цьому сприятимуть збільшення виробництва скрапленого природного газу (СПГ) у США та країнах Африки, подальша орієнтація постачань дешевшого російського газу до Китаю та Індії, що зменшуватиме попит на нього з боку цих країн на інших ринках, а також збалансованіше накопичення запасів у зв’язку з поставками СПГ.

"Водночас через збільшення частки СПГ на європейському ринку, що посилить конкурентну боротьбу за нього з ринком Азії, волатильність цін на газ залишатиметься високою", - йдеться у звіті.

Ціни на газ у 2022 році зросли до 1362,9 доларів за 1 тисячу кубометрів. Проте, за прогнозами НБУ, у 2023 році ціни впадуть на 61,9% до 517,1 доларів за тисячу кубометрів. У 2024 році ціни зростуть на 2,9% до 532,3 доларів, а у 2025 році впадуть на 18,9% до 431,8 доларів.

Світові ціни на енергоносії

Наразі ціни на газ на газовому хабі TTF (Нідерланди) складають 48,850 євро за МВт-год, або у перерахування у тисячі кубометрів – 544,7 долара.

Барель нафти марки Brent зараз коштує 86,77 долара. З початку липня її ціна зросла майже на 12 доларів. Барель американської нафти марки WTI коштує трохи менше, – 82,24 долара.

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