Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-листопаді 2020 року скоротилося на 12,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомила Державна служба статистики України.
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Зокрема, сільськогосподарські підприємства за звітний період скоротили виробництво на 15,3%, а господарства населення - на 6,7%.
Виробництво рослинницької продукції всіма суб'єктами АПК скоротилося на 14,8% (на підприємствах - скоротилося на 17,9%, у господарствах населення - на 7,6%).
Виробництво тваринницької продукції в цілому по Україні скоротилося на 2,5% у порівнянні з січнем-листопадом 2019 року (на підприємствах - на 0,6%, у господарствах населення - на 4,4%).
У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Попередні показники
- Сільгоспвиробництво в Україні у 2019 році зросло на 1,1%. При цьому підприємства збільшили виробництво на 3,3%, а господарства населення - скоротили на 2%.
- За даними Державної служби статистики, виробництво молока в Україні за підсумками 2019 року скоротилося на 3,7% і вперше за роки незалежності впало нижче 10 мільйонів тонн - до 9,68 мільйона тонн.
- Разом з тим, виробництво м'яса у 2019 році зросло на 4,8% - до 3,47 мільйона тонн (у живій вазі), яєць – на 3,4%, до 16,6 мільярда штук.
- Обсяг виробництва молока в Україні в січні-листопаді 2020 року склав 8,67 мільйона тонн, що на 4,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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