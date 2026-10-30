В Україні вперше за довгий час зросли ціни на цибулю

Фермери не прагнуть постачати якісну цибулю на ринок.

Гуртові ціни на цибулю в Україні зросли до 10-16 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Здорожчання цибулі пов’язують з похолоданням на більшій частині території України. Багато господарств змушені призупинити збирання врожаю через несприятливі погодні умови, внаслідок чого суттєво скоротилися обсяги пропозиції цибулі на ринку.

Незібрана частина врожаю цибулі, яка залишається в полях, втрачає в якості. Частково вона проростає, що також негативно позначиться на лежкості даної продукції. Водночас цибулю високої якості фермери воліють закладати на зберігання до кращих часів.

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Наразі ціни на цибулю в Україні вже в середньому на 33% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

Цибуля ріпчаста жовта в "Сільпо" коштує 21 грн/кг.

В Varus цибулю ріпчасту вагову продають по 18,9 гривні за кілограм.

В АТБ цибулею торгують зі знижкою 15% по 15,95 грн/кг замість 18,89 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

В Україні зросли ціни на молочну продукцію. У деяких великих торговельних мережах місячне зростання склало 15% та більше. В окремих випадках після здорожчання ритейл "сховав" нову, вищу ціну за акційними пропозиціями.

Гречана крупа в Україні за рік здорожчала більше, ніж в два рази. Проте подальше здорожчання обмежене купівельною спроможністю споживачів та імпортом, тож експерти очікують на стабілізацію цін.

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