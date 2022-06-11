Україна запропонувала план із трьох кроків, який дозволить розблокувати її морські порти та відновити експорт сільськогосподарської продукції.

Міністерство закордонних справ України закликає Африканський союз вплинути на Російську Федерацію для припинення її війни проти України з метою відновлення експорту українського зерна до країн Африканського континенту.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook.

Ніколенко відреагував на заклик президента Африканського союзу і президента Сенегалу Макі Салла до України розмінувати порт Одеси, аби створити можливість для експорту пшениці.

Як заявив речник, Україна завжди була надійним постачальником агропромислової продукції на ринки країн Африки.

За його словами, Україна рішуче налаштована відновити експорт зернових, аби допомогти Африці гарантувати її безпеку продовольства, але один аспект має бути чітко зрозумілим.

"Африка стикається з різким зростанням цін на продовольство і потенційним голодом, тому що Росія вторглася в Україну. Російська армія знищує критичну сільськогосподарську інфраструктуру, блокує морські порти України і зернові термінали та запускає ракетні атаки на південні сільськогосподарські регіони України. Росія також викрадає зерно з українських територій, які вона захопила силою", - наголосив Ніколенко.

Він зауважив, що у цьому контексті сумно чути заяви, що Україна повинна щось зробити, коли одночасно немає засудження Росії і закликів до РФ припинити її спустошливу війну.

"Ми засвоїли уроки, що словам президента Путіна не можна вірити. Він і його посадовці до 24 лютого публічно заявляли численну кількість разів, що Росія не буде вторгатися в Україну. Вона здійснила вторгнення. Керівництво російської армії обіцяло, що їхня армія не буде нападати на цивільну інфраструктуру і цивільне населення. Прямо зараз вона руйнує міста і села, перетворюючи їх у ніщо більше як руїни і випалену землю. Число смертей серед цивільних вже сягнуло тисяч осіб. 20% української території наразі незаконно окуповано Росією", - заявив речник.

З цієї причини, дипломат наголосив, що законні інтереси безпеки України мають поважатися.

"Україна запропонувала план із трьох пунктів, який дозволить розблокувати її морські порти для того, аби відновити експорт зерна: Росія повинна вивести її військово-морські сили у Чорному і Азовському морях, необхідно надати військове обладнання для захисту південного узбережжя України на той випадок, якщо Росія вирішить використати у своїх цілях розмінування, і має бути започаткована міжнародна місія для патрулювання експортних маршрутів", - заявив Ніколенко.

"Ми закликаємо президента Макі Салла і Африканський союз використати їхній вплив на Росію, аби переконати припинити її жорстокі бойові дії. Припинення війни дозволить розблокувати 22 мільйони тонн зерна, яке застрягло у морських портах, і запобігти продовольчій кризі в Африці і за її межами", - наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, раніше під час зустрічі президента Сенегалу й лідера Африканського союзу Макі Салла із президентом РФ Володимиром Путіним, останній заявив, що Росія нібито не збирається заходити в порт Одеси у разі розмінування узбережжя.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, надіславши у Чорне море військові конвої країн-партнерів, які супроводжуватимуть зернові вантажі.

10 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

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