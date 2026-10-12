Сенатори США заявили, що дозвіл Трампа на імпорт дизелю РФ суперечить законодавству

Вони нагадали, що у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв.

Сім сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа стосовно дозволу імпорту російського дизельного пального суперечить законодавству США. У спільній заяві вони закликали очільника Білого дому негайно його скасувати.

Заяву було опубліковано в неділю, 11 жовтня, від сенаторів Джин Шагін, Сьюзен Коллінз, Річарда Блументаля, Лізи Мурковскі, Рона Вайдена, Тома Тілліса та Джона Кертіса.

Вони нагадали, що у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.

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"Рішення президента Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального до США прямо суперечить цьому закону. Адміністрація також не проконсультувалася з Конгресом і не надала жодних пояснень на обґрунтування свого рішення, як того вимагає законодавство. Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансову підтримку, поки Росія продовжує вбивати українських цивільних громадян. Адміністрація має негайно змінити курс", - підкреслюють сенатори в заяві.

Постачання російського пального на світовий ринок

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка, законодавці готують новий двопартійний законопроєкт, який заборонить будь-які закупівлі російської нафти. За його словами, документ називатиметься "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу". Фіцпатрік розповів, що його винесуть на розгляд пленарного засідання в порядку позачергового розгляду. Конгресмен впевнений, що цей законопроєкт буде ухвалений переважною більшістю голосів. Інший конгресмен Дон Бейкон висловив думку, що рішення президента США Дональда Трампа про закупівлю російського дизелю виглядає як слабкість.Говорячи про новий двопартійний законопроєкт, він акцентував, що ця ініціатива підтвердить, що Конгрес США перебуває на боці України.

Також ми писали, що сенатор-демократ від штату Меріленд Кріс Ван Холлен зазначив, що Трамп розв’язав безглузду й незаконну війну з Іраном, через що зросли ціни на дизельне паливо. Ван Холлен наголосив, що тепер очільник Білого дому хоче фінансувати незаконну війну Путіна проти України, закуповуючи у нього дизель. На його думку, один стратегічний провал йде за нішим. Сенаторка-демократка від штату Массачусетс Елізабет Воррен назвала це рішення "ганьбою" і порадила Трампу замість цього припинити війну з Іраном.

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