Ціну країни будуть встановлювати самі.

На основі угоди щодо розблокування українських портів була озвучена додаткова домовленість. Туреччина, яка виступила посередником, зможе купувати зерно у РФ і України за цінами нижче світових.

Про це повідомив голова комісії з сільського господарства турецького парламенту Юнус Килич, пише газета Sabah.

За його словами, під час підписання угоди обидві сторони пообіцяли, що Туреччина отримає переваги в питаннях цін на зерно і його придбання. Водночас його вартість країни встановлюватимуть самостійно.

"Завдяки цьому ми також зможемо купувати зерно для подальшого його експорту... Звичайно, Україна і РФ самі будуть визначати країни постачання, їхні обсяги і ціни на зерно. Туреччина, згідно з підписаним документом, взяла на себе роль Секретаріату і в їхній торгівлі з іншими країнами буде виконувати функції, порівнянні з закордонними представництвами", - пояснив Килич.

Нагадаємо, 22 липня 2022 року Україна, Туреччина, Росія і ООН підписали Стамбульський договір для вивезення зерна з українських портів. Свої підписи під документом поставили міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, Міністр оборони Туреччини, генсек ООН Гутерріш. Від Росії підписантом виступив глава Міноборони Сергій Шойгу.

Експорт зерна здійснюватиметься з портів Одеса, Чорноморськ, Южний.

Термін дії угоди становить 120 днів з можливістю продовження.

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