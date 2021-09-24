За словами Романа Лещенка, Україні ще необхідно реформувати ринок праці та ринок капіталів.

Країна, яка має амбіцію стати повноцінною ринковою економікою, повинна мати ринок землі, ринок праці та ринок капіталів.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко на першій міжнародній конференції з аграрного права, організованій Асоціацією правників України.

Читайте такожРада ухвалила закон для розвитку фермерських господарств

"Країна, яка має амбіцію стати повноцінною ринковою економікою, повинна мати ринок землі, ринок праці та ринок капіталів. Я щасливий, що став частиною великої історії зі створення ринку землі", - зазначив він.

При цьому Лещенко додав, що в Україні ще необхідно реформувати ринок праці та ринок капіталів.

"На жаль, наша країна все ще живе з Кодексом закону про працю Радянського Союзу, тому ми досі не можемо встановити нормальний ринок праці. Не кажучи вже про ринок капіталів і відсутність фондового ринку", - підкреслив Лещенко.

Ринок землі в Україні:

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі - громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Автор: Богдан Слуцький