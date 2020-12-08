Підвищений попит на український мед спостерігається з боку країн Європейського Союзу.

Україна за 11 місяців 2020 року експортувала рекордний обсяг меду — 69,84 тис. т.

Про це йдеться в сюжеті ТСН з посиланням на повідомлення консультанта продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Анни Бурки у Facebook.

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"Залишилося менше ніж місяць до початку нового 2021 року, але вже є рекорд з експорту меду. Його експорт з України за 11 місяців 2020 року досяг абсолютного рекорду — 69,8 тис.т на загальну суму $117,5 млн. Попередній рекорд був зафіксований у 2017 році — 67,8 тис. тонн ($133,9 млн)», — повідомила експерт.

За її словами, високий попит на український мед спостерігається з боку країн Європейського Союзу та обумовлений низкою причин.

"Невизначеність з подальшим розвитком ситуації з СOVID-19, а відповідно активне формування залишків на весь сезон 2020/21. Неврожай меду в ЄС, за попередніми оцінками урожай меду в ЄС знизився на 40%, через несприятливі погодні умови», - написала експерт.

Підтримка агросектору

У держбюджеті на 2020 рік закладено 4 мільярди гривень на підтримку сільгоспвиробників.

З цієї суми 1,2 мільярда гривень передбачено на програму компенсації кредитів, 1 мільярд гривень - на часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання, 1 мільярд гривень - на підтримку тваринництва, а також по 400 мільйонів гривень - на садівництво І фермерство.

Станом на 22 жовтня 2020 року українські пасічники подали заявки на дотації на утримання бджіл на загальну суму 240 мільйонів гривень, що у два рази більше, ніж очікував уряд.

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Автор: УНІАН