Україна стала лідером за темпами зростання поставок яблук до Ефіопії за підсумками 2021 року.
Про це повідомляє портал East-fruit.
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"За рік експорт свіжого яблука з України в Ефіопію виріс відразу більш ніж в шість разів і досяг 222 тонн. За обсягом поставок яблук в Ефіопію Україна обійшла такі великі країни-експортери яблук, як Польщу, Італію, Китай, США та Сербію", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що за обсягом поставок яблук в Ефіопію Україну випереджають лише ПАР, Франція, Нова Зеландія, Туреччина та Чилі. При цьому експорт з Франції та Нової Зеландії знижується, а з Туреччини - зростає дуже швидко. Так, у 2021 році імпорт яблук в Ефіопію з Туреччини виріс в 3,6 раза і посів друге місце за темпами зростання поставок в цю країну після України.
Аналітики East-fruit наголошують на тому, що українські яблука стають справжнім трендом в регіоні Субсахарської Африки, тому варто очікувати зростання попиту на цей фрукт в даному регіоні.
Експорт яблук:
За даними Держпродспоживслужби, Україна за 9 місяців 2021 року експортувала понад 10 тисяч тонн яблук в 65 країн світу, але незабаром кількість країн може значно збільшитися.
У сезоні 2019/2020 з України було експортовано трохи більше ніж 20 тисяч тонн яблук.