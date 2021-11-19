У листопаді поточного року ціни на яблука в Києві нижчі на 43%, ніж в аналогічний період минулого року.

Середня роздрібна ціна на яблука у Варшаві становить близько 0,73 долара за кг, в той час, як в Києві кілограм яблук можна купити в середньому за 0,36 долара.

Про це повідомляє портал East-fruit.

"У Києві кілограм яблука можна було купити в середньому за ціною 0,36 долара США за кг - на 19% дешевше, ніж у Дніпрі, на третину дешевше, ніж у Кишиневі й у два рази дешевше, ніж у Тбілісі. Різниця з цінами на яблуко між Києвом і містами Центральної Азії ще більша - в Узбекистані ціни у 2,5 раза вищі, а в Таджикистані – в три рази вищі", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ціни на яблука в країнах Східної Європи помітно знизилися в порівнянні з 2020 роком, а ось в країнах Центральної Азії, навпаки, різко зросли.

Читайте такожЯк сушити яблука і груші в домашніх умовах: 6 простих способівУ Києві в середині листопада 2021 року ціни на яблука були на 43% нижчими, ніж водночас минулого року. У Дніпрі ціни впали на 22%, а в Кишиневі – на 39%. А в Ташкенті навпаки середня ціна зросла більше ніж у півтора раза.

Як повідомляв УНІАН, в середині жовтня 2021 року відпускні ціни на яблука в Україні в середньому були на 35% нижче, ніж минулого року. Дана ціна є найнижчою за останні три роки. Нижчі ціни на яблука озвучувалися у 2018 році, коли в країні зібрали рекордний урожай цих фруктів.

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Автор: Альона Кириченко