Зменшення промислового виробництва яєць внаслідок повномасштабної війни оцінюється на рівні 20%.

Ціни на яйця в Україні стабілізуються до кінця жовтня, а в листопаді почнуть знижуватися.

Про це під час брифінгу повідомив директор Союзу птахівників України Сергій Карпенко.

"Очікуємо в цьому місяці збільшення пропозицій від промислового сектора завдяки збільшенню виробництва. Адже підприємства почали відновлювати своє поголів'я в червні-липні. У жовтні буде стабілізація цін на яйця, і очікуємо, що вже в листопаді буде зниження цін на полицях магазинів", - зазначив він.

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За словами Карпенка, зростання ціни на яйця викликали сезонні коливання кількості продукції, зменшення кількості виробників яєць у попередні два роки та повномасштабне вторгнення РФ.

"Через те, що багато птахофабрик залишилися на окупованих територіях, перебували в зоні бойових дій, сьогодні вони не працюють. Ми оцінюємо зменшення промислового виробництва яєць під дією цього чинника десь на 20%", - підкреслив директор Асоціації.

Ціни на яйця в Україні:

10 травня 2022 року Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив про те, що ціни на м'ясо та яйця "злетять" у багатьох країнах через війну в Україні

У вересні директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко прогнозував, що через кілька місяців істотно підскочить вартість курячих яєць на полицях магазинів України. "У грудні ми будемо мати максимальну ціну, а ось в січні вона буде знижуватися. Вартість зростає навіть попри попит українців", - зазначив Дорошенко.

10 жовтня 2022 року заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів про те, коли знизяться ціни на яйця в Україні.

11 жовтня 2022 року в Мінагрополітики пояснили, що відбувається з цінами на яйця.

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