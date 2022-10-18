Ціни на яйця в Україні стабілізуються до кінця жовтня, а в листопаді почнуть знижуватися.
Про це під час брифінгу повідомив директор Союзу птахівників України Сергій Карпенко.
"Очікуємо в цьому місяці збільшення пропозицій від промислового сектора завдяки збільшенню виробництва. Адже підприємства почали відновлювати своє поголів'я в червні-липні. У жовтні буде стабілізація цін на яйця, і очікуємо, що вже в листопаді буде зниження цін на полицях магазинів", - зазначив він.
За словами Карпенка, зростання ціни на яйця викликали сезонні коливання кількості продукції, зменшення кількості виробників яєць у попередні два роки та повномасштабне вторгнення РФ.
"Через те, що багато птахофабрик залишилися на окупованих територіях, перебували в зоні бойових дій, сьогодні вони не працюють. Ми оцінюємо зменшення промислового виробництва яєць під дією цього чинника десь на 20%", - підкреслив директор Асоціації.
Ціни на яйця в Україні:
10 травня 2022 року Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив про те, що ціни на м'ясо та яйця "злетять" у багатьох країнах через війну в Україні
У вересні директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко прогнозував, що через кілька місяців істотно підскочить вартість курячих яєць на полицях магазинів України. "У грудні ми будемо мати максимальну ціну, а ось в січні вона буде знижуватися. Вартість зростає навіть попри попит українців", - зазначив Дорошенко.
10 жовтня 2022 року заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів про те, коли знизяться ціни на яйця в Україні.
11 жовтня 2022 року в Мінагрополітики пояснили, що відбувається з цінами на яйця.
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