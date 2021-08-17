Ціни на яйця в Україні продовжують триматися на високому рівні.

Виробництво яєць в Україні в січні-липні 2021 року скоротилося на 14,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і, таким чином, скорочення обсягів їх виробництва в липні відбувалося 17 місяців поспіль, починаючи з березня 2020 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зокрема, в січні-липні цього було вироблено 8,64 млрд штук яєць, що на 14,4% менше, ніж за 7 місяців 2020 року (більше 10 млрд штук). При цьому підприємства скоротили виробництво на 24,2%, а господарства населення – на 3,1%.

При цьому ціни на яйця в липні 2021 року зросли на 33% в порівнянні з липнем минулого року.

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За даними моніторингу українських супермаркетів, середня вартість десятка яєць становить близько 30 грн, але ціни на органічні і преміальні яйця можуть досягати і 45-50 грн за десяток.

Ціни на яйця в Україні - прогноз

Раніше аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин спрогнозувала, що вже в серпні в Україні можуть значно подорожчати яйця - ціна за десяток може досягти 40 грн.

Серед причин - подорожчання кормових культур і скорочення підприємствами експорту яєць і, відповідно, валютної виручки.

"Ця ціна, швидше за все, буде триматися до наступної весни, якщо ситуація кардинально не зміниться і не збільшиться промислове виробництво яєць", - додала аналітик.

Автор: Ганна Нагорна