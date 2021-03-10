У січні в Україні було вироблено 84,9 тис. тонн борошна, що є абсолютним місячним мінімумом з 1999 року.

У січні поточного року в Україні було вироблено 84,9 тис. тонн борошна, що є абсолютним місячним мінімумом з 1999 року.

Про це повідомляє Союз "Борошномели України".

Читайте такожУкраїна зменшила обсяги експорту зерна

"Згідно з даними офіційної статистики, в січні 2021 року в Україні було вироблено всього 84,9 тис.т борошна, що стало абсолютним місячним мінімумом з 1999 року. Це у 2,5 раза менше, ніж у січні 2000 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що середньомісячний показник виробництва борошна в Україні в липні-січні поточного маркетингового року (липень 2020 - червень 2021) склав 114,2 тис.тонн.

Що цьому передувало

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, урожай зернових у 2020 році склав 65,4 млн тонн зернових, що майже на 7 млн тонн менше, ніж у 2019 році.

Зокрема, урожай пшениці склав 25,2 млн тонн, що на 13,8% менше, ніж позаторік.

Виробництво борошна у 2019 році скоротилося на 3% в порівнянні з 2018 роком - до 1,58 млн тонн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна