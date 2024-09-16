Війна Москви "годує сама себе", оскільки друзі та прихильники наживаються на врожаї з окупованих територій України.

Окрім війни з вибухами та постійними обстрілами українських міст триває й економічна боротьба. Росія та її партнери продали майже на 1 мільярд доларів вкраденого на тимчасово окупованих територіях України зерна.

Видання The Wall Street Journal пише, що Москва торгує краденим українським зерном через російську верф, компанію, пов'язану з Революційною гвардією Ірану, та кримського бізнесмена, який торгує із Сирією та Ізраїлем, а ще одна компанія продає через ОАЕ.

Точну комерційну вартість розкрадань Росії важко визначити. З 2022 року РФ безпосередньо відправила щонайменше 4 мільйони тонн зерна та іншої продукції з окупованої частини України на міжнародні ринки, що принесло дохід у розмірі 800 мільйонів доларів, сказав Маркіян Дмитрасевич, заступник міністра сільського господарства України.

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Набагато більше було експортовано суходолом або невеликими суднами, за даними української некомерційної організації Texty, яка оцінює загальну вартість вкраденого Росією зерна в 6,4 мільярда доларів.

Незаконна торгівля сільськогосподарською продукцією із Росії починається на українських фермах. Окупанти або змушують фермерів продавати врожай за цінами нижчими за ринкові, або крадуть його, іноді під дулом пістолета.

Хто і як торгує вкраденим українським зерном

Російська влада заявляє, що в першій половині цього року вона відправила до Туреччини з Маріуполя 15 кораблів з 81 000 тонн пшениці. При цьому Анкара офіційно забороняє судам заходити в окуповані українські порти і співпрацює з Києвом. Водночас, український прокурор Ігор Поночовний у червні почав відслідковувати турецьке судно Usko MFU, яке, як він підозрював, перевозило крадене зерно із Севастополя.

Прикордонники України під час обшуку на Usko MFU виявили записи, що свідчать про те, що судно вийшло із Севастополя до Туреччини в листопаді минулого року з 2100 тоннами насіння соняшника та пшениці, потенційно вартістю півмільйона доларів. У липні прикордонні сили України заарештували Usko MFU.

Україна чинить дипломатичний тиск на країни-імпортери. За останні два роки Єгипет, Ізраїль та Ліван або скасували відправку вантажів, або припинили закупівлю зернових вантажів.

Представник МЗС Георгій Тихий заявив, що Ліван перейшов на українське зерно. Єгипет відмовився від деяких постачань зерна з окупованих Росією територій України.

При цьому Іран і Сирія заявили, що не дотримуватимуться санкцій. Іран постачав Кремлю смертоносну зброю, яка підвищила здатність Росії вражати військові та цивільні цілі в обмін на зерно. Тегеран купує ячмінь у Криму по 140 доларів за тонну, що на 34% нижче за ринкові ціни, сказала Катерина Яресько, аналітик SeaKrime.

Ємен – новий ринок для кримського експорту. Згідно з даними судноплавних записів, у червні судно "Зафар", яке контролює Росія, доставило зерно в порт Ас-Саліф, контрольований угрупованням хуситів у Ємені.

У міру того, як Київ посилює заходи, експортери вдаються до все більш складних тактик ухилення, таких як пересилання зерна до Росії та змішування його із законними продуктами перед перепродажем. Українська влада щосили намагається не відставати.

Крадіжка українського зерна - головні новини

Розслідувачі NDR повідомляли, що до кінця 2022 року окупанти могли вивезти 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій України.

Неодноразово повідомлялося, що для таких маніпуляцій РФ використовує судна "Матрос Позинич" та "Михаїл Ненашев". Українські правоохоронці повідомляли про підозру капітанам цих судів. У Держдепі США, крім цих двох суден, називали також судно "Матрос Кішка".

У вересні 2022 року Україна наклала арешти на російські кораблі "Амур 2501", "Олександр Грін", "М. Андрєєв", "Федор", "Св. Костянтин" та "Капітан Корчин", які вивозили зерно з портоокупованого Криму.

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