Перевізники продовжують порушувати, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації судна.

Речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го ранку Дмитро Плетенчук розповів, що українське збіжжя та інші товари російські окупанти вивозять до своїх портів, звідти продають як власну продукцію - на жаль, у незаконному бізнесі беруть участь й міжнародні перевізники.

"На жаль, вони (росіяни - УНІАН) використовують українські порти на окупованій території. Використовують доволі активно, як й раніше для того, щоб незаконно вивозити українське збіжжя, ймовірніше за все, вже нових врожаїв", - сказав Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він уточнив, що у 2022-2023 роках загарбники вивозили через окуповані порти те, що було вирощено, зроблено до повномасштабного вторгнення. Зокрема, це й український метал, й збіжжя тощо - все те, що росіяни вважають цінним.

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"Схема там доволі проста - вони вимикають систему автоматичної ідентифікації (AIS), порушують, звісно, цим міжнародні правила… Потім перевантажують у свої порти награбоване і далі там вже реалізують на експорт як власну продукцію. При цьому цю продукцію вивозять як міжнародні перевізники, так звісно й офіційні російські перевізники", - наголосив Плетенчук.

Як раз нещодавно, підпорядковані ВМС ЗС України структури одне з таких іноземних суден затримали на Дунаї - воно заходило в окуповані Росією українські порти в комерційних цілях.

Водночас, за словами речника, оперативна ситуація в Азовському морі залишається незмінною. На неї вплинуло ураження ЗСУ порому "Славянин", який противник використовував для військової логістики. Після пошкодження порома РФ вивела з Азова свої військові кораблі.

"Це не випадковість - це розуміння небезпеки знаходження там надалі. Тому що Азовське море знаходиться під вогневим контролем, в тому числі ВМС ЗСУ", - наголосив Плетенчук.

За його словами, на відхід російських кораблів, окрім ураження порома, також вплинула подія, пов’язана з Єйськом - знищення ворожого складу з дронами. Як уточнив речник, це була доволі вдала операція - знищено понад сотню дронів разом з інструкторами.

"І вже після ураження в порту "Кавказ" (порома "Славянин" - УНІАН) зрозуміли небезпеку та в авральному темпі вивели все, що там залишалося - протимінні тральники та ракетний катер, якщо не помиляюсь", - розповів військовий.

Він додав що у минулому місяці окупанти здійснювали кораблями міжбазові переходи з Криму до Новоросійська.

На думку Плетенчука, якби росіяни пов’язували свою логіку з військовою ефективністю, а не з імперськими амбіціями та "хотєлками", то могли б вивести свої бойові одиниці у безпечне місце. Наприклад, через Волго-Донський канал або просили б вихід через турецькі протоки. Представник ВМС ЗСУ додав, що наразі йдеться про геополітику, міжнародну політику, але не виключає, що Кремлю дозволили б врятувати свої кораблі таким чином. Однак загарбники вирішили перекинути кораблі до Новоросійська та "чекати".

Викрадення РФ українського зерна

Як повідомляв УНІАН, нещодавно підпорядковані ВМС ЗС України структури затримали на Дунаї вантажне судно, яке всупереч українському та міжнародному законодавству заходило в окуповані Росією українські порти в комерційних цілях. За даними Lloyd's List, це іноземне судно Usko Mfu під прапором Камеруну затримане через те, що незаконно перетинало національні кордони України й перевозило вантажі до окупованого Росією Севастополя та з нього. Судно йшло з молдавського порту Джурджулешти. Вантаж – ячмінь, пункт призначення - Суда (Греція).

Згодом у СБУ повідомили, що затримали капітана цього судна, за даними слідства, він допомагав РФ вивозити з Криму українське зерно. Зокрема, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію. Потім транспортувало вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора.

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