За минулий рік в Україні було вироблено 9,25 млн тонн молока і 3,45 млн тонн м'яса.

Обсяг виробництва молока в Україні в 2020 році склав 9,25 млн тонн, що на 4,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

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При цьому господарства населення скоротили виробництво молока на 6,2%, а підприємства збільшили на 0,8%.

За даними Держстату, виробництво яєць в країні за рік зменшилося на 2,9% - до 16,194 млрд штук, і скоротилося як на підприємствах, так і в господарствах населення.

Виробництво м'яса в Україні за звітний період скоротилося на 1,1% - до 3,45 млн тонн. При цьому виробництво м'яса на підприємствах скоротилося менш ніж на 1%, тоді як населення скоротило виробництво на 3%.

Попередні показники

За даними Державної служби статистики, виробництво молока в Україні за підсумками 2019 року скоротилося на 3,7% і вперше за роки незалежності впало нижче 10 млн тонн - до 9,68 млн тонн.

Разом з тим, виробництво м'яса у 2019 році зросло на 4,8% - до 3,47 млн тонн (у живій вазі), яєць – на 3,4%, до 16,6 млрд штук.

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Автор: Ганна Нагорна