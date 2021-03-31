Зокрема, витрати на виробництво тваринницької продукції зросли на 40%.

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-лютому 2021 року зросли на 26,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

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Витрати на виробництво продукції рослинного походження за звітний період зросли на 20,4%, а тваринницької – на 40,1%.

Згідно зі статистикою, витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження, використовувані в сільськогосподарському виробництві, за два місяці поточного року зросли на 19,7%.

Що цьому передувало

За розрахунками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", українські підприємства тваринництва у 2020 році отримали 2,9 млрд грн збитків – галузь вперше стала збитковою за останні 13 років.

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Автор: Ганна Нагорна