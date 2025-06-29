Ціни на добрива були "вкрай нестабільними" в останні два тижні.

Глава однієї з найбільших у світі компаній-виробників добрив попередив, що війна на Близькому Сході може спричинити різке зростання цін на продукти, порушивши глобальні ланцюжки поставок добрив та енергоносіїв.

Генеральний директор норвезької групи Yara Свейн Торе Холсетер для Financial Times заявив, що виробники добрив та їхні клієнти "уважно стежать" за ризиками в районі Ормузької протоки, через яку проходить 40% світового обсягу карбаміду і 20% світового обсягу скрапленого природного газу, і попередив, що будь-які збої можуть вплинути на виробництво продуктів у світі.

"Ринки добрив були надзвичайно нестабільними протягом останніх двох тижнів, і це показує, наскільки все взаємопов'язано", - зазначив Холсетер.

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Він вказав на нещодавнє закриття ізраїльських газових родовищ, що порушило виробництво добрив у Єгипті, як на ознаку того, як швидко регіональна напруженість може відобразитися на ланцюжках поставок.

Аналітики галузі попереджають, що понад п'яту частину світового виробництва карбаміду зупинено через конфлікт і перебої в постачанні.

"Іран закрив усі заводи з виробництва аміаку з міркувань безпеки, а Єгипет залишається відключеним через припинення поставок ізраїльського газу", - сказала старший редактор з аміаку в консалтинговій компанії ICIS Сільвія Траганіда.

Консалтингова компанія CRU попередила, що удари Ізраїлю по Ірану і атаки у відповідь "призвели до серйозних збоїв на ринках азоту" протягом кількох днів після подій і створили "постійну загрозу для поставок фосфатів, калію і сірки з цього регіону". За їхніми даними, майже третина експорту карбаміду, 44% експорту сірки і майже п'ята частина експорту аміаку проходить через країни на захід від Ормузької протоки або виробляється в них.

"Продовольча система вразлива. Якщо ціни на енергоносії залишаться високими протягом тривалого часу, це також відіб'ється на продовольчій системі, як це сталося у 2021 році та у 2022 році з початком війни в Україні", - вказав Холсетер.

Війна Ізраїлю з Іраном - останні новини

Перемир'я між Ізраїлем та Іраном було оголошено 24 червня. За даними ЗМІ, домовленість стала можливою за сприяння Катару.

При цьому ціни на газ у Європейському Союзі цього дня обвалилися майже на 12% на тлі новин про перемир'я між Ізраїлем та Іраном.

Водночас 25 травня ціни на нафту зросли, оскільки інвестори не були впевнені в стабільності ірано-ізраїльського перемир'я на тлі обміну ударами між ворогуючими сторонами після оголошення про припинення вогню.

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