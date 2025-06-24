За словами Дональда Трампа, припинення вогню вже набуло чинності.

Вартість природного газу у ЄС на торговій сесії у вівторок обвалилася на майже 12% на тлі новин про перемир’я між Ізраїлем та Іраном, повідомляє ICE Futures.

Вартість липневого ф'ючерсу на газ на хабі TTF в Нідерландах на початку торгів впала на 11,78%, опустившись до 35,75 євро за 1 МВт-год, або 436,15 доларів за тисячу кубометрів, виходячи з поточного курсу валют на Форекс.

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовленість про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном уже набула чинності.

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"Припинення вогню вже набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його", - написав він у соцмережі.

Пізніше Ізраїль офіційно підтвердив припинення вогню з Іраном.

"У зв'язку з досягненням стратегічних цілей операції в Ірані, та в повному узгодженні з президентом Трампом, Ізраїль прийняв його ініціативу про двостороннє припинення вогню. Ізраїль відповідатиме з максимальною рішучістю на будь-яке порушення умов перемир'я", - пояснив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху.

Припинення вогню на Близькому Сході

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За словами американського лідера, припинення вогню набуде чинності після того, як кожна зі сторін завершить військові операції.

Згідно з домовленостями, спочатку вогонь на 12 години припиняє Іран, після цього – Ізраїль.

Попри це, Ізраїль та Іран встигли обмінятися новими ударами. За даними ізраїльських ЗМІ, внаслідок ракетного обстрілу Ірану було пошкоджено семиповерховий житловий будинок у місті Беер-Шева, що знаходиться на півдні країни.

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