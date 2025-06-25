Ціни встановилися на багатотижневих мінімумах на попередній сесії.

Ціни на нафту зросли в середу, 25 червня. Інвестори оцінюють стабільність перемир'я між Іраном та Ізраїлем, але зростання загальмувалося через очікування, що постачання сирої нафти не буде перервано.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 85 центів, або 1,3%, до 67,99 долара за барель, а нафта марки WTI зросла на 87 центів, або 1,4%, до 65,24 долара.

"Світові ціни на енергоносії стабілізуються після припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Базовий сценарій для наших нафтових стратегів, як і раніше, ґрунтується на фундаментальних показниках, які вказують на достатню світову пропозицію нафти", - зазначають аналітики JP Morgan.

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Згідно з попередньою оцінкою американської розвідки, авіаудари США не знищили ядерний потенціал Ірану, а лише відкинули його на кілька місяців, оскільки між Іраном та Ізраїлем було укладено хитке перемир'я, досягнуте за посередництва президента США Дональда Трампа.

Пряма участь США у війні викликала в інвесторів побоювання з приводу Ормузької протоки, через яку проходить від 18 до 19 мільйонів барелів сирої нафти і палива на день, що становить майже п'яту частину світового споживання.

Ціни на нафту - останні новини

24 червня президент США Дональд Трамп заявив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном. За даними ЗМІ, домовленість стала можливою за сприяння Катару.

На цьому тлі ціни на нафту різко впали, що зменшило занепокоєння щодо перебоїв з поставками "чорного золота".

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