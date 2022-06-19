Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, позбавляє британських фермерів робочої сили.
Торік на британських фермах працювали близько 20 000 українців, однак після вторгнення цифра суттєво зменшилася. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.
"Торік українці отримали близько 67% з 30 000 сезонних віз Великобританії для роботи на фермах, але цей відсоток знижується... у міру дозрівання врожаю британські виробники звертаються до таких країн, як Таджикистан, Молдова і Непал, щоб компенсувати різницю, але, згідно зі звітом Лондонської благодійної організації Work Rights Centre, це може бути не так просто, як здається", - йдеться в матеріалі.
Виконавчий голова British Apples and Pears Алі Каппер очікувала, що 60% її робочої сили в цьому сезоні будуть українцями, але тепер це, швидше за все, складе близько 10%. За її словами, це знизить продуктивність, оскільки для навчання нових працівників потрібен час.
"Це означає, що збір за кілограм коштує дорожче, і коли ви стикаєтеся з усією інфляцією, з якою стикаємося ми, це досить марно", - сказав Каппер.
Війна в Україні та врожай:
7 червня 2022 року стало відомо про те, що Україна залишилася без черешні з Мелітополя.
11 червня 2022 року українцям розповіли, чи будуть вони їсти херсонські кавуни та Мелітопольську черешню.
14 червня стало відомо про те, що фермери з Мелітополя тоннами викидають помідори, оскільки росіяни не дають вивозити овочі.
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