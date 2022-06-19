Торік на британських фермах працювали близько 20 000 українців.

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, позбавляє британських фермерів робочої сили.

Торік на британських фермах працювали близько 20 000 українців, однак після вторгнення цифра суттєво зменшилася. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

"Торік українці отримали близько 67% з 30 000 сезонних віз Великобританії для роботи на фермах, але цей відсоток знижується... у міру дозрівання врожаю британські виробники звертаються до таких країн, як Таджикистан, Молдова і Непал, щоб компенсувати різницю, але, згідно зі звітом Лондонської благодійної організації Work Rights Centre, це може бути не так просто, як здається", - йдеться в матеріалі.

Виконавчий голова British Apples and Pears Алі Каппер очікувала, що 60% її робочої сили в цьому сезоні будуть українцями, але тепер це, швидше за все, складе близько 10%. За її словами, це знизить продуктивність, оскільки для навчання нових працівників потрібен час.

"Це означає, що збір за кілограм коштує дорожче, і коли ви стикаєтеся з усією інфляцією, з якою стикаємося ми, це досить марно", - сказав Каппер.

Війна в Україні та врожай:

7 червня 2022 року стало відомо про те, що Україна залишилася без черешні з Мелітополя.

11 червня 2022 року українцям розповіли, чи будуть вони їсти херсонські кавуни та Мелітопольську черешню.

14 червня стало відомо про те, що фермери з Мелітополя тоннами викидають помідори, оскільки росіяни не дають вивозити овочі.

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