Аграрії везли урожай з Василівки, але на блокпостах їх не пропустили окупанти.

Окупанти не дають фермерам з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області вивозити врожай на підконтрольну Україні територію. Аграріям доводиться викидати овочі. На звалищі вже опинилися кілька тонн помідорів, які фермера не змогли вивезти з Мелітополя до Запоріжжя.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Типовий Мелітополь".

Так, люди хотіли вивезти з Мелітополя урожай помідорів. Фермера планували продати урожай в Запоріжжі, але на блокпості у Василівці окупанти їх зупинили.

Аграрії не змогли вивезти овочі, тому їм довелося просто викинути кілька тонн помідорів на звалище. На відео можна почути, що інцидент відбувався вчора, 13 червня.

Чоловік просто перевертає ящики зі стиглими помідорами і висипає урожай, залишаючи його гнити. Судячи з усього, фермер зневірився намагатися виїхати з окупованих територій і вирішив, що краще просто знищити овочі, ніж залишати їх рашистам.

Як повідомляється в Telegram-каналі, аграрії тимчасово-окупованих територій не можуть отримати гідну оплату своєї праці від росіян. Якщо в Мелітополі кілограм помідор коштує близько 20 гривень, то в Запоріжжі - в рази більше.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українцям розповіли, чи будуть вони їсти херсонські кавуни та Мелітопольську черешню.

Вас також можуть зацікавити новини: