37% фінансування призначено для органічних фермерів.

Європарламентом, Єврорадою та Єврокомісією було укладено міжвідомчу угоду про допомогу на відновлення після наслідків пандемії COVID-19 у розмірі 8 млрд євро для фермерів та виробників продуктів харчування з Євросоюзу (ЄС) починаючи з 2021 року.

Про це повідомляє Euractiv.

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У 2021 році фермери зможуть отримати доступ до додаткових 2,6 млрд євро як початковий внесок з наступного Фонду розвитку сільських районів, який є частиною багаторічної фінансової системи.

З урахуванням цієї надбавки фермерам буде надано понад 10 млрд євро протягом дворічного періоду 2021-22 років в контексті фонду розвитку сільських районів Спільної сільськогосподарської політики (CAP).

Частина фонду відновлення, призначена для сільського господарства, спочатку мала бути надана тільки з початку наступного періоду CAP, з січня 2023 року. Однак тепер, враховуючи безпрецедентні проблеми, з якими стикаються сільськогосподарський сектор було прийнято рішення надати допомогу раніше.

"Ця підтримка має бути надана якомога швидше, щоб дійсно стимулювати сектор і відновлення економіки в ім'я стійкості та цифровізації", — підкреслив доповідач з реформи Cap Паоло де Кастро

Він також підкреслив, що ці кошти маюь використовуватися відповідно до цілей зеленої угоди, включаючи стратегії "ферма до вилки" та "біорізноманіття", а також відповідно до інших міжнародних зобов'язань.

Таким чином, не менше 37% фінансування було призначено для органічних фермерів, дій, пов'язані з навколишнім середовищем і кліматом, а також захисту тварин.

Не менше 55% фонду підтримуватиме стартапи молодих фермерів та інвестиції у фермерські господарства, сприятиме перспективному відновленню.

Держави-члени можуть витратити 8% на свій розсуд, за умови, що вони витрачаються в загальних рамках сталого розвитку.

Зараз передбачається, що кошти в розмірі 8 млрд євро будуть розподілені протягом наступних двох років, при цьому 2,4 млрд євро будуть надані у 2021 році, а решта 5,6 млрд євро — у 2022 році.

Підтримка українських фермерів

Станом на 12 жовтня 2020 року українським фермерським господарствам було нараховано майже 71,6 мільйона гривень державної підтримки.

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Автор: УНІАН