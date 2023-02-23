Зараз томати виробництва Туреччини надходять у продаж в діапазоні 85-100 грн/кг.

В Україні зараз вартість імпортних томатів вже в середньому в 1,8 рази вище, ніж в аналогічний період 2022 року.

Як повідомили аналітики проекту EastFruit, більшість українських представників тепличних комбінатів повідомляли про те, що вони планують приступити до масової реалізації нового обороту томатів наприкінці березня.

Водночас пропозиція цієї продукції із зовнішнього ринку також скоротилася. Перш за все це було пов'язано зі скороченням поставок томатів з Туреччини. При цьому, за словами ключових гравців ринку, попит в даному сегменті навпаки продовжував зростати.

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Таким чином, представники оптових компаній отримали можливість в черговий раз підвищити відпускні ціни на імпортну продукцію. Так, зараз томати виробництва Туреччини надходять у продаж в діапазоні 85-100 грн/кг, що в середньому на 16% дорожче, ніж тижнем раніше.

При цьому більшість представників оптових компаній не виключають чергового підвищення цін в цьому сегменті вже з наступного тижня.

Ціни під час війни

На початку 2023 року в Україні почали змінюватися ціни на яблука.

Експерти прогнозували, що ціни на продукти можуть злетіти.

За даними Державної служби статистики, за рік продукти в Україні подорожчали на 33%, у тому числі ціни на яйця зросли на 73%, фрукти – на 77%, овочі – на 34%.

Держстат повідомляв, що найбільше за 2022 рік подорожчали продукти харчування - на 36,1%, у тому числі ціни на яйця зросли на 81,4%, на фрукти - на 62,6%, овочі-на 78,8%.

Експерти прогнозували, що в 2023 році зростуть ціни на хлібопродукти. Через блекаут загальна інфляція може зрости приблизно на 2,5-3%.

Станом на 3 лютого 2023 року вартість цибулі досягла максимуму за всі роки незалежності України.

Станом на 23 лютого 2023 року українські фермери підняли відпускні ціни на моркву і відклали реалізацію коренеплодів високої якості.

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