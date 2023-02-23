Згідно з прогнозами аналітиків, господарства планують розпочати реалізацію коренеплодів на початку березня.

Українські фермери підняли відпускні ціни на моркву і відклали реалізацію коренеплодів високої якості.

Як повідомляє EastFruit, більшість господарств призупинили продаж моркви високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін.

Як йдеться в матеріалі, згідно з прогнозами аналітиків, господарства планують приступити до реалізації коренеплодів на початку березня.

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На даний момент морква надходить у продаж по 20-28 грн/кг ($0,55-0,77/кг), що в середньому на 11% дорожче, ніж тижнем раніше.

На сьогодні українським виробникам вдається реалізовувати моркву в середньому в 2 рази дорожче, ніж у другій половині лютого 2022 року. При цьому гравці ринку впевнені, що ціни на цю продукцію продовжать рости й надалі.

Як відзначають галузеві експерти, підвищувати ціни продавцям вдається за рахунок обмеженої пропозиції на ринку, оскільки багато українських господарств вже фактично завершили сезон реалізації торішньої моркви.

Ціни під час війни

На початку 2023 року в Україні почали змінюватися ціни на яблука.

Експерти прогнозували, що ціни на продукти можуть злетіти.

Держстат повідомляв, що найбільше за 2022 рік подорожчали продукти харчування - на 36,1%, у тому числі ціни на яйця зросли на 81,4%, на фрукти - на 62,6%, овочі - на 78,8%.

Експерти прогнозували, що в 2023 році зростуть ціни на хлібопродукти. Через блекаут загальна інфляція може зрости приблизно на 2,5-3%.

Станом на 3 лютого 2023 року вартість цибулі досягла максимуму за всі роки незалежності України.

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