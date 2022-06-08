Тепер розпочинається підготовка до збирання врожаю.

Посівну кампанію в Україні, незважаючи на війну, було проведено успішно. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% минулорічних площ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Тепер розпочинається підготовка до збирання врожаю. Шмигаль назвав три основні проблеми, із якими зіштовхнуться аграрії.

Серед них - необхідність вивозу урожаю. Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування Росією українських портів в країні залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур.

Також треба зберегти новий врожай. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн.

Третя проблема - забезпечення пального для аграріїв. Профільним міністерствам та ВЦА доручено забезпечити необхідну кількість дизельного палива на сезон збору урожаю.

Раніше повідомлялося, що в Україні через окупацію росіянами південних територій виникли проблеми з постачанням ранніх овочів.

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