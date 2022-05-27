Зокрема це молода цибуля, морква, буряк, оскільки овочі саме ранньої групи вирощували в Херсонській та Запорізькій областях.

В Україні через окупацію росіянами південних територій виникли проблеми з постачанням ранніх овочів.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в інтерв'ю "Українському радіо". При цьому він зазначив, що не очікує дефіциту базових продуктів.

"Є напруга по ранній овочевій групі, зокрема це молода цибуля, морква, буряк, адже овочі саме ранньої групи вирощували в Херсонській та Запорізькій областях", - сказав він.

У той же час в річному споживанні він не бачить ніяких загроз дефіциту базових продуктів харчування.

"Що стосується можливого дефіциту тих чи інших продуктів, то 182 тис. гектарів посаджених цукрових буряків - це більш ніж достатньо, щоб задовольнити внутрішній ринок, і навіть можна буде експортувати. Щодо соняшникової олії також немає застережень, у нас існує запас соняшнику - це десятирічне споживання олії. Крім того, посаджено 1,1 млн га картоплі - це більш ніж достатньо для внутрішнього споживання", - розповів заступник міністра.

За його словами, незважаючи на всі складнощі і воєнний час фактично весняна посівна кампанія завершується. Вже посіяно близько 90% від того, що планувалося посіяти в цьому році.

Зокрема, посіяно 200 тис. га ярої пшениці, майже мільйон ярого ячменю, 157 тис. га вівса, 50 тис. га гречихи, проса, 4 млн га соняшнику.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня експерти заявили, що незважаючи на повномасштабну війну з РФ Україна все ж зможе цього року забезпечити свої потреби у вівсі, гречці та просі, оскільки посівна цих культур активно триває.

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