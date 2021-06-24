Зараз аукціони з продажу землі проходять у застарілій формі - з фізичною присутністю учасників.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони"

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, зараз аукціони з продажу землі проходять у застарілій формі - з фізичною присутністю учасників, підняттям табличок зі ставками тощо. При цьому електронні аукціони вже довели свою ефективність у ході продажу об'єктів малої приватизації, а також дозволили збільшити вартість цих лотів у рази.

З набуттям законом чинності земельні онлайн-торги будуть проводитися в єдиній електронній торговій системі в режимі реального часу. За підсумками аукціонів буде укладатися договір купівлі-продажу, оренди, права на забудову (суперфіцій) або довгострокової оренди (емфітевзису) земельної ділянки з переможцем торгів, який запропонував найвищу ціну.

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Також зміниться розмір гарантійного внеску за лотом, який становить не менш як 30% від стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування ділянкою.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, а також прав оренди на них через електронні аукціони.

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Автор: Богдан Слуцький