Ціни на землю в Україні переписали: скільки коштує один гектар зараз

Вартість найдорожчих паїв додала одразу 15%.

Один гектар сільськогосподарської землі в Україні за підсумками травня коштує в середньому 74 528 гривень. В порівнянні з квітнем ціна паїв зросла на 7,1% – тоді землю продавали по 69 599 гривень, повідомляє Опендатабот.

Пальму першості по регіонах з великим відривом утримує Івано-Франківська область. Тут земля здорожчала з 246 110 грн/га в квітні до 283 885 грн/га у травні (+15,3%).

Загальні показники ще можуть коливатися, оскільки збір даних досі триває. Станом на 18 червня зафіксовано менше продажів землі в травні за загальною площею (19 803 га), ніж в квітні (22 136 га). В березні місяці цей показник був ще вищим (24 105 га).

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Традиційна для ринку землі в України картина не змінилася: найвища ціна на землю в західних та столичній областях. ТОП-5 регіонів з дорогими гектарами в травні виглядає наступним чином:

Івано-Франківська область – 283 885 гривень;

Київська область – 173 276 гривень;

Львівська область – 139 525 гривень;

Тернопільська область – 112 219 гривень;

Полтавська область – 94 568 гривень.

В порівнянні з квітнем, з першої п’ятірки випала Волинська область і дещо несподівано додалася Полтавська, з невеликим відривом від Закарпаття.

Щодо областей, де земля коштувала в травні найдешевше – то це південь та схід України, де безпекова ситуація залишає бажати кращого (Київ не враховано):

Донецька область – 32 364 гривні;

Миколаївська область – 42 383 гривні;

Херсонська область – 42 894 гривні.

Ринок землі в Україні – останні новини

За даними Кабінету міністрів, найдорожчою земля в Україні в 2025 році була в Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській та Вінницькій областях.

В минулому році найвища середня вартість гектару землі в Україні була зафіксована у квітні – 70 165 гривень. Раніше це був найвищий показник з початку роботи ринку землі в Україні в липні 2021 року (102 102 гривні). Проте вже в січні цього року середня ціна землі злетіла до 95 746 гривень, наблизившись до рекорду.

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