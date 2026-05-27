В Україні стрімко дорожчає земля: скільки коштує гектар зараз

Земля в Україні стрімко дорожчає: якщо у 2024 році гектар землі коштував у середньому 47,3 тис. грн, то у 2025 році ціна складала вже 61,8 тис. грн, а наразі – 75,1 тис. грн/га.

Як повідомляє Опендатабот, ринок землі продовжив дорожчати цьогоріч. Лише за перші чотири місяці українці уклали 39 797 угод на суму 6,17 млрд грн. Хоча угод й поменшало на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але вартість землі продовжила стрімко рости й досягла 75,1 тис. грн/га. Це на 26% більше, ніж роком раніше.

Найдорожчим місяцем 2026 року поки став січень – тоді середня ціна гектара сягнула 95,7 тис. грн. А найбільшу активність покупці проявили у березні, коли було укладено 12 276 угод.

Варто зазначити, що при зростанні цін площа проданих земель скоротилась. Якщо у січні-квітні 2025 року продали 92,9 тисячі гектарів, то цього року – 82,1 тисячі га.

За понад чотири роки з моменту відкриття земельного ринку в Україні уклали 501 619 угод купівлі-продажу сільгоспземлі на загальну суму 49,7 млрд грн. Загальна площа ділянок оформлених угод становить 977,2 тисячі гектарів.

Традиційно ціни сильно відрізняються залежно від регіону. Найдорожча земля нині в Івано-Франківській області, де гектар у середньому коштує 179,6 тис. грн. Майже така ж ціна в Київській області – 178,2 тис. грн/га. До п’ятірки найдорожчих також увійшли Львівська (153,4 тис. грн/га), Тернопільська (120 тис. грн/га) та Вінницька області (93,4 тис. грн/га).

Натомість найнижчі ціни – у прифронтових та південних регіонах. В Донецькій області гектар землі коштує 30,7 тис. грн, в Херсонській – 38,5 тис. грн/га, а в Миколаївській – 44,1 тис. грн/га. До регіонів з найнижчими цінами на землю також потрапила Дніпропетровська (46,5 тис. грн/га) та Одеська (47,8 тис. грн/га) області.

Найактивніше землю продають у центральних та північних регіонах країни. Так, найбільше угод від початку року уклали у Вінницькій області – 3 416. Далі йдуть Чернігівська (3 279), Сумська (3 261), Полтавська (2 963) та Хмельницька (2 905) області.

Ціна гектару сільськогосподарської землі в Україні в березні досягла середнього значення в 77 153 гривні. Це була суттєва зміна в порівнянні з лютим, коли середня вартість землі становила 69 773 гривні (+10,6%).

Середня вартість гектару сільськогосподарської землі в Україні за підсумками квітня склала 69 468 гривень. В порівнянні з березнем ціна на землю опустилася на 9,4% – тоді вона досягала позначки у 73 923 гривні.

