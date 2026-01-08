У 2025 році в Україні змінилася ціна землі: в уряді розповіли, де найдорожчі гектари

Вартість землі загалом прямо пропорційна відстані від фронту.

Ринок сільськогосподарських земель в Україні в 2025 році стабілізувався. Вартість землі зростає залежно від безпекової ситуації.

В пресслужбі Міністерства економіки зазначили, що минулого року для покупців землі визначальне значення мали якість ділянок та їхнє розташування.

Тож не дивно, що найдорожчі паї у західних та центральних регіонах України:

Івано-Франківська область – до 165 615 грн/га;

Тернопільська область – до 126 068 грн/га;

Львівська та Вінницька області – понад 80-100 тис. грн/га.

Найдешевша земля, відповідно, у прифронтових регіонах. Це Херсонська, Миколаївська та Запорізька області з вартістю паїв у 35-38 тис. грн/га.

За статистикою міністерства, за 2025 рік до середини грудня продано 115,6 тисяч земельних ділянок загальною площею понад 340 тис. га, з яких:

юридичним особам – 43 012 земельних паї загальною площею 128 212 га, з середньою вартістю гектара 74 323 грн;

фізичним особам – 72 597 земельних паїв загальною площею 211 962 га, зі значно нижчою середньою вартістю гектара у 47 246 грн.

"Попри воєнні ризики, у 2025 році ринок сільськогосподарських земель зберіг ліквідність, продемонстрував стале зростання вартості та сформовану структуру попиту", – повідомляє заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Розвиток ринку у 2026 році має бути цілком прогнозованим: він і надалі залежатиме від безпекової ситуації, регіональної специфіки та інвестиційної привабливості паїв, резюмує заступник міністра.

Для порівняння, у 2024 році було продано 106 669 земельних ділянок загальною площею 320 660 га. Середня вартість гектару склала 46 678 грн, за даними Мінагрополітики.

Ринок землі в Україні – останні новини

Як повідомляв Опендатабот, у листопаді середня ціна гектару землі в Україні була зафіксована на позначці 64 701 гривня. Попередні показники становили 63 548 гривень в жовтні і 61 355 гривень в вересні.

Загалом українці вже інвестували в сільськогосподарські землі понад 30 мільярдів гривень за чотири роки роботи ринку.

