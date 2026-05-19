В Україні переписали ціни на землю: скільки зараз коштує гектар

Вартість найдорожчих ділянок зросла майже в півтора рази.

Середня вартість гектару сільськогосподарської землі в Україні за підсумками квітня склала 69 468 гривень. В порівнянні з березнем ціна на землю опустилася на 9,4% – тоді вона досягала позначки у 73 923 гривні, повідомляє Опендатабот.

При цьому в найдорожчому регіоні, Івано-Франківській області, земля, навпаки, здорожчала ледь не в півтора рази – з 172 757 грн/га в березні до 246 873 грн/га у квітні.

Загалом продажі землі в квітні були менш активними за загальною площею (21 965 га), ніж в березні місяці (24 085 га).

Відео дня

Традиційною для ринку землі в України залишається картина, за якою найдорожче паї коштують в західних та столичній областях. Тож в ТОП-5 регіонів з дорогими угіддями у квітні також входять:

Львівська область – 180 153 гривні;

Тернопільська область – 134 872 гривні;

Київська область – 123 909 гривень;

Волинська область – 100 274 гривні.

В 2025 році найвища середня вартість гектару землі в Україні була зафіксована у квітні – 70 165 гривень. Раніше це був найвищий показник з початку роботи ринку землі в Україні в липні 2021 року (102 102 гривні). Проте вже в поточному році середня ціна землі стрибнула до 95 746 гривень у січні, наблизившись до рекорду.

Щодо регіонів України, де земля продавалася в квітні найдешевше – то це південні та східні області, де безпекова ситуація залишає бажати кращого:

Миколаївська область – 41 040 гривень;

Сумська область – 42 979 гривень;

Донецька область – 43 613 гривень.

Ринок землі в Україні – останні новини

Згідно урядової статистики, найдорожчу землю в Україні в 2025 році продавали в Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській та Вінницькій областях. Рік до року ринок землі в минулому році продемонстрував помірне зростання.

Наприкінці зими цьогоріч на земельному ринку значно підвищився попит та вартість великих паїв – площею понад 5 000 квадратних метрів.

Вас також можуть зацікавити новини: